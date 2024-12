E’ nota la passione di Cristiano Ronaldo per le auto, una gliel’aveva regalata pure Georgina in occasione di un compleanno. Nel garage di Riad ci sono parcheggiate 20 vetture di lusso per un valore complessivo di quasi 30 milioni di euro. Ovviamente ci sono anche 3 Ferrari. Senza dimenticare il grande yacht acquistato a Viareggio che utilizza per le vacanze in famiglia.