Cristiano Ronaldo non risponde mai al telefono dopo le 22

La routine di Cristiano Ronaldo

Cosa fa Cristiano Ronaldo per essere sereno e non stressarsi? Spegne il cervello… di sera! “Non parlo mai dopo le 22 al telefono. Da quell’ora in poi non chiamatemi – ha detto il calciatore ora in campo con l’Al Nassr, ma che ha indossato la maglia bianconera dal 2018 al 2021 - Mi piace far riposare la mente. Come calciatore professionista serve dedizione totale. Non sono solo le due ore di allenamento al giorno. Vivo per quello che sono, per la mia carriera calcistica. Ma ovviamente amo anche passare il tempo con la mia famiglia, andare al cinema o andare fuori a cena. Ogni atleta ha le sue caratteristiche o esigenze”. Meglio, insomma, un sano divertimento con i figli o la compagna Georgina Rodriguez (per lei mostra i muscoli) piuttosto che bruciarsi i neuroni con la tecnologia.