Cristiano Ronaldo geloso di Georgina mostra i muscoli

Georgina Rodriguez ha posato in bikini succinto con le sue curve perfette in bella vista sulla cover della rivista “SportWeek” che l’ha definita “La Marziana”, lui si è ingelosito e non ha voluto essere da meno. Cristiano Ronaldo posa con i muscoli ben lucidati e messi mostra sui social. Sogghigna all’obiettivo sapendo di aver regalato un siparietto piccante al suo pubblico e pare avvertire la sua compagna: “Chi la fa, l’aspetti”.

Sono una coppia esplosiva e dai corpi tonici, sensuali e perfettamente curati. Se CR7 per esigenze di lavoro si allena di continuo e mantiene un fisico al top, la sua dolce metà non resta indietro e anche i suoi shooting da modella richiedono lavoro e costanza. Ronaldo si tiene in forma sul campo, Georgina fa ginnastica in casa seguita da allenatori esperti che sanno migliorare i suoi punti forti: dal fondoschiena rotondo al seno bombastico.

In sintonia nell’allenamento, come nella vita di coppia e in quella da genitori. Cristiano e Georgina vivono in simbiosi mixando alla perfezione gli impegni di lavoro (di entrambi) con quelli in famiglia (con i figli). Ma sono capaci anche di ritagliarsi momenti romantici tutti per loro, fughe d’amore in montagna, bagni bollenti in piscina e scambi di cuoricini e dediche social. E non manca neppure un sano pizzico di gelosia e così alla sexitudine dell’una fa seguito il sex appeal dell’altro.

