Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno. Dopo anni di relazione, il calciatore portoghese e la modella spagnola hanno dato l'annuncio sui social. Georgina ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia dove mostra le loro mani unite e l'anello con diamante che il calciatore le ha regalato. "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto la modella nel post diventato virale.