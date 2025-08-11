Logo Tgcom24
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

La modella, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una fotografia dove mostra le loro mani unite e l'anello con diamante che il calciatore le ha regalato

11 Ago 2025 - 20:56
© Instagram

© Instagram

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno. Dopo anni di relazione, il calciatore portoghese e la modella spagnola hanno dato l'annuncio sui social. Georgina ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia dove mostra le loro mani unite e l'anello con diamante che il calciatore le ha regalato. "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto la modella nel post diventato virale.

CR7 e Georgina fanno coppia fissa dal 2016. Il calciatore gioca dal 2023 in Arabia Saudita con l'al Nassr, dopo aver indossato le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e ovviamente della nazionale lusitana.

