Georgina Rodriguez, l'anello di Ronaldo è da favola ma mani e unghie rubano la scena

Le stiletto evocano femminilità “bold” e statement: sono un segno di sicurezza e potere d’immagine, soprattutto in foto come quelle di un engagement post condiviso da Georgina Rodriguez. Non a caso sono una forma “da star”, adottata in passerella e sul red carpet, perché slanciano visivamente la mano e valorizzano dettagli come micro-french, chrome o nude lattiginosi.

