Dimenticate le location da sogno e le sorprese hollywoodiane: la proposta di nozze di Cristiano Ronaldo a Georgina è arrivata in modo del tutto spontaneo, in un momento intimo e familiare. “Sapevo che un giorno l’avrei fatto, ma non avevo pianificato di farlo in quel momento”, ha raccontato il campione in un’intervista a Piers Morgan. Tutto è successo nel cuore della notte. “Era circa l’una, le mie figlie dormivano e una mia amica mi ha dato l’anello. Mentre stavo per darlo a Georgina, i miei due figli sono entrati e mi hanno detto: Papà, darai l’anello alla mamma e le chiederai di sposarsi”. Un gesto semplice e tenero che ha cambiato per sempre la vita della coppia.