La coppia è pronta alle nozze, ecco i dettagli rivelati dal calciatore
Le nozze tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sembrano ormai dietro l’angolo. Mentre la coppia prepara il grande passo, la modella argentina si mostra come sempre una mamma affettuosa e una tifosa scatenata del figlio maggiore del campione portoghese. “Adoro essere una mamma. Sono molto orgogliosa del mio ragazzo”, ha scritto Georgina sui social, condividendo alcune foto insieme a Cristiano Junior, reduce dalla vittoria della Federations Cup con la Nazionale portoghese Under 16.
Dimenticate le location da sogno e le sorprese hollywoodiane: la proposta di nozze di Cristiano Ronaldo a Georgina è arrivata in modo del tutto spontaneo, in un momento intimo e familiare. “Sapevo che un giorno l’avrei fatto, ma non avevo pianificato di farlo in quel momento”, ha raccontato il campione in un’intervista a Piers Morgan. Tutto è successo nel cuore della notte. “Era circa l’una, le mie figlie dormivano e una mia amica mi ha dato l’anello. Mentre stavo per darlo a Georgina, i miei due figli sono entrati e mi hanno detto: Papà, darai l’anello alla mamma e le chiederai di sposarsi”. Un gesto semplice e tenero che ha cambiato per sempre la vita della coppia.
Insieme dal 2016, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez formano una delle coppie più amate e seguite. Un legame costruito nel tempo, tra trasferte, quotidianità e la crescita dei loro cinque figli. Dopo anni di complicità, sembra arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore. Secondo indiscrezioni, le nozze potrebbero essere celebrate molto presto, anche se la coppia mantiene ancora il massimo riserbo sulla data e sul luogo della cerimonia.
