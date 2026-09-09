Norvegia, 224mila persone a Oslo per i funerali di re Harald V: presenti Zelensky e le teste coronate d'Europa

© Ansa
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Un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Secondo l'emittente norvegese Nrk, sono circa 224mila le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto il 28 agosto a 89 anni e ricordato come "il nonno di tutta la Norvegia". Alle 13 il Paese si è fermato per un minuto di silenzio in sua memoria, mentre nella cattedrale luterana di Oslo si svolgevano i funerali alla presenza della famiglia reale e di numerosi ospiti internazionali.
Alla cerimonia sono arrivati i sovrani di Svezia, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Giordania. Il Regno Unito è rappresentato dal principe William e dalla principessa Anne. Tra i leader presenti c'è anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per l'Italia ha partecipato alle esequie il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Dopo il funerale, il feretro di Harald V sarà trasferito nella chiesa del castello di Akershus, sempre a Oslo. Qui si terrà una cerimonia privata riservata alla famiglia reale, prima della sepoltura nel mausoleo reale. L'uscita del nuovo sovrano Haakon VIII dalla chiesa segnerà anche simbolicamente la fine del lutto nazionale: la bandiera, rimasta a mezz'asta dalla morte di Harald, verrà nuovamente issata. Da quel momento governo e Parlamento norvegesi potranno riprendere pienamente le proprie attività.