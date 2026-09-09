Norvegia, 224mila persone a Oslo per i funerali di re Harald V: presenti Zelensky e le teste coronate d'Europa

Un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Secondo l'emittente norvegese Nrk, sono circa 224mila le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto il 28 agosto a 89 anni e ricordato come "il nonno di tutta la Norvegia". Alle 13 il Paese si è fermato per un minuto di silenzio in sua memoria, mentre nella cattedrale luterana di Oslo si svolgevano i funerali alla presenza della famiglia reale e di numerosi ospiti internazionali.