Norvegia, Marius Borg Høiby sarà ai funerali di re Harald: il figlio della regina era stato condannato per stupro

Quella per le esequie non è stata l'unica autorizzazione. Høiby ha già lasciato i domiciliari per partecipare al trasferimento della salma di re Harald nella Cappella Reale, arrivando a portare personalmente la bara insieme agli altri componenti della famiglia reale. Con lui a sostenere il feretro c'erano re Haakon, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra, il principe Sverre Magnus, la principessa Märtha Louise e le sue tre figlie Maud Angelica, Leah Isadora ed Emma Tallulah. Dietro la bara, la regina Mette-Marit e la regina Sonja hanno attraversato le sale del Palazzo tenendosi per mano. Høiby aveva inoltre ricevuto un altro permesso alla vigilia della morte di Harald, quando era stato autorizzato a recarsi in ospedale per fare visita al sovrano.