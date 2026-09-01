Norvegia, Marius Borg Høiby sarà ai funerali di re Harald: il figlio della regina era stato condannato per stupro

Marius Borg Høiby nel tondo rosso © Tgcom24
Marius Borg Høiby potrà lasciare gli arresti domiciliari per partecipare ai funerali di re Harald V, morto venerdì 28 agosto all'età di 89 anni. La procura norvegese ha autorizzato il 29enne, figlio della neo regina Mette-Marit, a essere presente alle esequie pubbliche del sovrano, in programma il 9 settembre. Nello scorso giugno è stato condannato a quattro anni di carcere per due stupri e altri 32 capi d'accusa, tra i quali violenze ai danni di un'ex compagna. È stato invece assolto dall'accusa di altri due presunti stupri. Høiby sta scontando da metà luglio la pena ai domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa del processo d'appello.
Ha portato la bara
Quella per le esequie non è stata l'unica autorizzazione. Høiby ha già lasciato i domiciliari per partecipare al trasferimento della salma di re Harald nella Cappella Reale, arrivando a portare personalmente la bara insieme agli altri componenti della famiglia reale. Con lui a sostenere il feretro c'erano re Haakon, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra, il principe Sverre Magnus, la principessa Märtha Louise e le sue tre figlie Maud Angelica, Leah Isadora ed Emma Tallulah. Dietro la bara, la regina Mette-Marit e la regina Sonja hanno attraversato le sale del Palazzo tenendosi per mano. Høiby aveva inoltre ricevuto un altro permesso alla vigilia della morte di Harald, quando era stato autorizzato a recarsi in ospedale per fare visita al sovrano.
La vicenda giudiziaria
Marius Borg Høiby è nato da una relazione di Mette-Marit precedente al matrimonio con Haakon, celebrato nel 2001. La condanna pronunciata a giugno riguarda due stupri e altri 32 capi d'accusa. Il 29enne è stato condannato a quattro anni di carcere effettivo e attualmente sta scontando la pena agli arresti domiciliari in attesa dell'appello.
L'ultimo saluto al re
I funerali di re Harald si svolgeranno mercoledì 9 settembre. Il popolo norvegese potrà rendere omaggio alla salma fino alle 18 dell'8 settembre e nel Paese è stato proclamato un periodo di lutto nazionale fino alle esequie. Re Haakon VIII presterà giuramento davanti al Parlamento. Per nuovo sovrano e Mette-Marit non ci sarà un'incoronazione formale, pratica abolita dalla Norvegia nel 1908.