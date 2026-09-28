Stati Uniti, attacco hacker all'Fbi: sottratti dati sensibili dei dipendenti

A quasi una settimana dalla rivendicazione dell'attacco da parte del gruppo ShinyHunters, gli investigatori dell'Fbi stanno ancora cercando di ricostruire le modalità della violazione e di determinarne l'effettiva portata. Gli hacker avrebbero sottratto i dati dal portale per le candidature di lavoro dell'agenzia e minacciato di renderli pubblici online. Il gruppo ha dichiarato di essere entrato in possesso dei dati di tutte le persone che hanno presentato domanda per lavorare all'Fbi e ha riferito al quotidiano che le persone coinvolte sarebbero decine di migliaia. In un memorandum interno diffuso venerdì, i vertici dell'Fbi hanno classificato l'accaduto come un incidente di cybersicurezza e riconosciuto che sono state sottratte informazioni personali dei dipendenti.