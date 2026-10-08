Il sito della Farnesina sotto attacco hacker: "Incursione mitigata dalla protezione"

Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. È quanto sta accadendo dalla mattina dell'8 ottobre, come reso noto dal ministero degli Affari Esteri in una nota. Tuttavia, al momento non si segnalano disservizi grazie all'efficace lavoro dei sistemi di protezione.
L'attacco respinto e le parole di Antonio Tajani
L'attacco informatico che sta colpendo da ore la Farnesina non sembra aver avuto grandi ripercussioni. Nella nota diffusa dal ministero si legge che il tentativo degli hacker "è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione". La situazione resta costantemente monitorata, in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e in raccordo con le autorità competenti. Sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi.
Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha rivendicato recentemente il rafforzamento delle difese digitali attuato negli ultimi mesi: "La cybersicurezza è un elemento centrale della riforma della Farnesina approvata lo scorso anno. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, adottando tutte le necessarie contromisure anche sul piano tecnologico".
Qualche mese fa un attacco simile
Non è la prima volta che la Farnesina si trova alle prese con attacchi hacker. Lo scorso febbraio, Tajani aveva dichiarato che un'incursione "contro diverse sedi del ministero degli Esteri, a partire da quella di Washington, e contro alcuni siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, inclusi alberghi dell'area ampezzana" era stata sventata. In quell'occasione, l'attacco era stato di matrice russa.