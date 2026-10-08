Il sito della Farnesina sotto attacco hacker: "Incursione mitigata dalla protezione"

L'attacco informatico che sta colpendo da ore la Farnesina non sembra aver avuto grandi ripercussioni. Nella nota diffusa dal ministero si legge che il tentativo degli hacker "è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione". La situazione resta costantemente monitorata, in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e in raccordo con le autorità competenti. Sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi.