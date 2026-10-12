Venezia, l'illusione delle stanze a 15 euro: migliaia di prenotazioni, hotel nel caos e vacanza rovinata

I prezzi stracciati e la vacanza rovinata - Nel giro di poche ore, come riporta Il Gazzettino, sono state messe in vendita camere a prezzi irrisori, in alcuni casi tra 15 e 50 euro a notte, contro tariffe normalmente comprese tra 150 e 300 euro. Le offerte hanno generato un'ondata di prenotazioni apparentemente confermate, spingendo tra le 2.000 e le 3.000 persone a presentarsi in albergo convinte di avere una camera disponibile. Una volta giunti in struttura, però, i clienti hanno scoperto che l'hotel dispone di appena 25 camere e che le prenotazioni risultavano inesistenti o non valide. Il personale è stato costretto a gestire lunghe code e il malcontento di viaggiatori arrivati da tutta Europa e da altri Paesi.