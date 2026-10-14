Attacco hacker nei supermercati francesi, il generale Rapetto a Tgcom24: "Può ripetersi ovunque"

Per Rapetto, la prevenzione comincia dalle decisioni di chi acquista, installa e gestisce le tecnologie. Non basta affidare la sicurezza a qualcuno o comprare un prodotto: "Chi non adotta cautele è colpevole e con lui ne devono rispondere quelli che si occupano di sicurezza senza saperlo fare, che provvedono agli acquisti non domandandosi se quel che viene comprato funziona e/o serve davvero...". L'ex generale individua una criticità già nella fase delle scelte: "L’incapacità di committenza (ovvero il non sapere come rifornirsi e scegliere a chi rivolgersi) è il primo guaio". La risposta, secondo Rapetto, deve riguardare anche le strategie nazionali e la formazione. "Avvalersi di professionisti veri e non di soggetti sponsorizzati dalla politica, oppure amici e vicini di casa. Redigere piani pluriennali per l’implementazione di soluzioni globali per il Sistema Paese. Fare opera di grande sensibilizzazione e di formazione...". E soprattutto, si tratta di cose da fare non "prima che sia troppo tardi" perché, dice, "È già troppo tardi...".