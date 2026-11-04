Dire no all'IA per motivi di coscienza? Dagli Usa una lezione sull'autonomia morale

La rivincita della fatica di pensare - Non si tratta soltanto di una protesta individuale. Un segnale arriva anche dalle università, dove cresce l'interesse per percorsi di studio che fanno dell'esercizio del pensiero autonomo il loro punto di forza. È il caso di Humanities 10, il corso di Harvard che propone agli studenti un'immersione nella letteratura e nella filosofia, dalla cultura classica fino a Joyce, passando per Dante, Shakespeare e Spinoza. Il programma prevede letture impegnative, saggi scritti con regolarità e una presenza costante alle lezioni. Ma soprattutto esclude l'utilizzo di dispositivi digitali e intelligenza artificiale. Una scelta che sembra andare contro la direzione imboccata da gran parte del mondo accademico, dove gli strumenti generativi stanno entrando sempre più stabilmente nelle attività di studio. Eppure, nell'ultima selezione, le candidature sono aumentate del 40%, arrivando a 180 per 90 posti disponibili. Tra le motivazioni indicate dagli studenti c'è anche il desiderio di recuperare la capacità di concentrarsi a lungo, leggere testi complessi e sviluppare un ragionamento senza affidarsi a risposte immediate. Insomma, tornare a ragionare con la propria testa.