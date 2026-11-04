Maestri dell’Accoglienza 2026: i cinque host premiati da Airbnb

Airbnb ha reso noti i vincitori de I Maestri dell’Accoglienza 2026, il premio con cui la piattaforma segnala gli host italiani che si sono distinti nel modo di accogliere gli ospiti e di far conoscere il proprio territorio. Alla seconda edizione i premiati sono cinque: due in Lombardia, uno in Toscana, uno in Puglia e uno in Sicilia. Debutta quest’anno la categoria Miglior host emergente, riservata a chi è arrivato su Airbnb da poco tempo ma ha già ottenuto risultati di livello.