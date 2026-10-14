I test hanno dimostrato infatti che l'IA è in grado di autoreplicarsi e prendere autonomamente il controllo dei dispositivi. Nel corso degli esperimenti, l'azienda ha verificato se i modelli di IA siano in grado di identificare dispositivi vulnerabili, copiarsi e diffondersi senza intervento umano. I ricercatori hanno constatato che i modelli con meno di 30 miliardi di parametri possono eseguire numerosi passaggi necessari al processo di autoreplicazione, ma incontrano ancora difficoltà nel completare l’intera sequenza. Una delle prove ha comportato l'esecuzione di un modello ridotto di Google, Gemma4-26B-A4B, su una rete composta da 15 box Android TV economici, di marchi minori.