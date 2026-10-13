Intelligenza Artificiale: il lato buono dei chatbot emozionali

UN CHATBOT PER AMICO – Alzi la mano chi non ha provato, almeno occasionalmente, a dialogare con un’applicazione di IA: qualunque sia l’argomento trattato, l'algoritmo si sarà mostrato accondiscendete e pronto a lodare (anche troppo) le nostre domande e osservazioni. Anche se sappiamo che si tratta di un atteggiamento artificiale, per il quale l’IA è stata programmata, dobbiamo ammettere che in fondo questo ci ha gratificati: in qualunque momento sentiamo la necessità di interrogarlo, il chatbot è pronto ad ascoltarci, incoraggiarci, supportarci, senza mai farci sentire inopportuni e soprattutto senza giudicarci. Quale umano ha questa disponibilità? E perché ci sentiamo così appagati mentre conversiamo con lei? Alcuni studi scientifici di recente si sono concentrati proprio su questo aspetto. Ad esempio, il report del 2025 pubblicato da Tech Policy Press What Research Says About AI Chatbots and Addiction (Cosa dice la ricerca sui chatbot IA e la dipendenza), conferma che il dialogo con i chatbot ha il potere di migliorare l’umore e l’autostima, riduce la percezione di solitudine e stress, ma soprattutto ha un impatto diretto sui livelli di dopamina, l’ormone della ricompensa, grazie al rinforzo positivo e alla continua conferma empatica. Ogni risposta gratificante ricevuta dall'interfaccia digitale ha il potere di ridurre i livelli di cortisolo, facilitando un coinvolgimento emotivo rassicurante. Un’altra analisi, intitolata The Effectiveness of AI Chatbots in Alleviating Mental Distress and Promoting Health Behaviors Among Adolescents and Young Adults: Systematic Review and Meta-Analysis, 2025 ("L'efficacia dei chatbot basati su intelligenza artificiale nell'alleviare il disagio psicologico e nel promuovere comportamenti salutari tra adolescenti e giovani adulti: revisione sistematica e meta-analisi), condotta su un totale di quasi 30mila partecipanti e pubblicata su JMIR, ha evidenziato che dialogare con un Comfort ChatBot, un algoritmo in grado di personalizzare lo stile di risposta in base alla personalità dell’utente, può ridurre l'ansia e lo stress. Infine, alcuni trial clinici con ChatBot terapeutici basati su IA generativa (Randomized Trial of a Generative AI Chatbot for Mental Health Treatment, NEJM 2025 - Studio clinico randomizzato su un chatbot basato su intelligenza artificiale generativa per il trattamento della salute mentale, NEJM 2025) condotti su pazienti con ansia generalizzata e depressione, hanno confermato una transizione clinica da livelli di ansia moderata a livelli lievi, con indici di efficacia persino superiori a quelli riportati per i farmaci tradizionali.