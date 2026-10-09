La crisi del linguaggio emotivo: sappiamo ancora dire cosa proviamo?

- Sono in modalità zombie: e se fosse stanchezza, noia, tristezza, con un pizzico di senso di colpa? – Sentiamo di non aver sfruttato il tempo nel modo migliore ma, al tempo stesso, siamo così scarichi di energia da non poter immaginare un’attività diversa dallo stare sul divano. Una giornata di fiacca ci può stare, ma se la fase “down” si protrae, vale la pena parlarne con qualcuno.

- Sono un procrastinatore seriale: e se fosse vergogna? - Rimandare non è qualcosa di riconducibile solo alla pigrizia: a volte può essere una strategia di regolazione emotiva, cioè un modo che attuiamo per evitare una sensazione scomoda. In questo caso non evitiamo un compito, ma la sensazione associata a quello specifico esercizio. Definendoci "procrastinatori seriali" potremmo convincerci che si tratti non di un comportamento, ma di un pezzo della nostra identità che, in quanto tale, non può essere cambiato.

- Sono geloso perché ti amo: e se fosse paura di perdere? - Provare gelosia è un’emozione, ma quello che viene dopo, invece, è un’azione, e lì c’è un margine di scelta. Controllare un telefono, chiedere conto di una serata, ricorrere ad atteggiamenti troppo possessivi: per capire che effetto ha un comportamento non serve stabilire da quale emozione sia nato, né con quali intenzioni: chi lo riceve non vive le nostre intenzioni, ma le nostre azioni.