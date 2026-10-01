Coppia: saper essere buoni amici ci rende partner migliori

GLI AMICI POSSONO ESSERE IL NOSTRO SPECCHIO – Le relazioni amicali ci rimandano un’immagine speculare di come si sente chi sta in nostra compagnia. Ci aiutano a creare ritmi e abitudini condivise e ad abbracciare punti di vista diversi dal nostro: tutti tasselli indispensabili nelle relazioni sentimentali. Gli amici possono inoltre cogliere ciò che tendiamo a minimizzare o individuare dinamiche che non riusciamo a vedere da soli. Rappresentano infine un supporto cruciale quando siamo assaliti da dubbi su sentimenti e scelte: ad esempio, possiamo chiedere loro di confermare un’ipotesi che abbiamo già formulato, come: “Ho torto a sentirmi arrabbiato davanti a questo comportamento?”. Ma il buon amico è anche la spalla a cui chiedere di aiutarci a leggere una situazione da una prospettiva diversa o che ci supporta mentre “facciamo pratica” in un comportamento che non ci è immediatamente spontaneo.