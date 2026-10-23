Prima "compagno di studi", oggi nemico: anche negli Usa gli studenti in piazza, ma contro l'IA

I recenti scioperi, che hanno animato le principali città di ben 31 Stati americani, sono stati guidati proprio dal timore che l'Ia stia avanzando troppo velocemente, minacciando i posti di lavoro e la società. E che, nel frattempo, la supervisione pubblica si stia dimostrando inadeguata. Le piazze della protesta, non a caso, si sono riempite di cartelli con slogan inequivocabili come "Freeze AI Now" ("Congelate l'IA ora") e "Pause frontier training now" (che risuona come "Mettete in pausa l'addestramento dei modelli"). Il livello di allarme che si respira tra i giovani universitari è talmente alto che, come ironizza uno degli slogan circolati online, "persino gli introversi sono scesi in strada".