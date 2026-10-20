Neet, la "remuntada" dell'Italia: i giovani che non studiano e non lavorano dimezzati in 10 anni, ma siamo ancora sopra la media Ue

Come fa notare il direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci, "innanzitutto l'impatto della crisi finanziaria del 2008 è stato riassorbito e le nuove crisi geopolitiche non hanno messo in ginocchio il nostro sistema produttivo come invece sta avvenendo in Germania: l'occupazione è ai massimi storici dalle nostre parti. E poi c'è stata tutta una serie di provvedimenti per favorire l'assunzione di giovani attraverso decontribuzioni, che sono iniziate con il governo Renzi e sono proseguite fino all'esecutivo targato Meloni. Senza dimenticare che il sistema formativo italiano si è arricchito di un'alternativa all'università rappresentata dagli ITS Academy che a quel tempo erano praticamente ai primi vagiti e oggi contano oltre 40mila iscritti".