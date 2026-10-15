Università, addio ai manuali: nella preparazione degli studenti trionfano slide e riassunti | E i risultati vanno a picco

Preoccupazioni, quelle del corpo docente, che non sono solo suggestioni ma si basano su dati di fatto. Visto che, sempre a detta dei professori, gli esiti delle sessioni d'esame confermano in modo puntuale che la sostituzione dei manuali con materiali sintetici sta impoverendo la qualità dell'apprendimento. Quando ci si prepara unicamente su schemi, "sbobinature" o riassunti generati dagli algoritmi, il riscontro che si ha è che la conoscenza acquisita si rivela fragile, mnemonica e destinata a svanire all'indomani dell'esame.