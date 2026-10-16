Adolescenti, alimentazione sregolata e vita sedentaria? Sempre meno: sei su dieci guardano alla qualità del cibo

Per lo più onnivori, cibo sano e attività fisica sempre più presenti



Partiamo dai regimi alimentari: la stragrande maggioranza (83%) si dichiara onnivora senza preclusioni di sorta sull’origine delle proteine. Chiaramente non mancano i vegetariani (3%) con relativa declinazione flexitariana (9%), che prevede ogni tanto il consumo di carne, pesce e derivati animali.



I vegani? A limitarsi al consumo di alimenti di sola origine vegetale è appena l’1%, mentre chi si astiene dal consumo della carne ma mangia tutto il resto, ovvero i pesce-vegetariani, si ferma a quota 2% ovvero tanti quanti devono seguire un regime alimentare specifico per motivi medici o sportivi.



In questo contesto di consapevolezza sulle proprie scelte alimentari, viene nettamente ridimensionato il falso mito del consumo esclusivo di fast food e snack confezionati da parte degli adolescenti: il 12% lo fa raramente se non addirittura mai, il 29% al massimo 1-2 volte al mese. Sul versante opposto, c’è chi consuma cibo ultra processato 1 volta al giorno (23%) o più volte a settimana (36%).



Una contrapposizione tra stile di vita sano e sregolato che si ripropone anche nel modello alimentare adottato lontano dai pasti. Per quanto riguarda gli spuntini, prevalgono le merendine dolci (34%), patatine fritte e similari (11%) ma un consistente 23% sceglie frutta, yogurt o pane e marmellata e l'11% panini con affettati o formaggi.



Interessante osservare anche come si tengono in forma gli adolescenti. Perché viene smentita pure l'immagine (diffusa) di una generazione sedentaria: il 71% dice di fare sport con costanza, tra chi parla di 1-2 sessioni di allenamento a settimana (37%), chi di 3-4 sedute (25%) e chi di 5 o più sessioni (9%).