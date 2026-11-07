Cyberattacchi, allarme per i prossimi obiettivi: nel mirino ospedali e reti idriche

L'allerta è massima. Servizi segreti, Digos, Polizia postale, Polaria e Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono impegnati a individuare gli autori delle minacce informatiche che stanno interessando l'Europa e l'Italia. A ricostruire il quadro è QN, che parla di una vera e propria escalation nell'ambito della guerra ibrida: dagli attacchi alle celle frigorifere dei supermercati e alle sacche di sangue, fino alle scuole e ai falsi allarmi bomba sugli aerei. La preoccupazione è che i tentativi di sabotaggio possano colpire obiettivi ancora più delicati. Tra le infrastrutture considerate maggiormente a rischio ci sono gli ospedali, dove i sistemi digitali sono collegati anche a dispositivi e processi salvavita, e le riserve idriche. Nel mirino ipotizzato anche reti elettriche ed energetiche, trasporti, raffinerie, banche, assicurazioni e aziende pubbliche che gestiscono dati personali, fiscali e sanitari.