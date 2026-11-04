Mattarella: "Serve rinnovamento contro i conflitti, la disinformazione e i cyberattacchi"
"Nella dimensione cibernetica" si registrano "atti di aggressione in preoccupante e progressiva espansione", ha detto il presidente della Repubblica nel messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto
Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'importanza delle forze armate nel contrastare i cyberattacchi, alla luce dei recenti attacchi ai sistemi di refrigerazione in tutta Europa, compresa l'Italia. "L'impegno" e il "loro quotidiano lavoro sono preziosi per contrastare ogni intento esterno rivolto contro la comunità alla quale apparteniamo e per affermare il rispetto del diritto internazionale. Ai conflitti tradizionali, che continuano a insanguinare ampie aree del mondo, inclusa l'Europa, si aggiungono la disinformazione diffusa, la competizione nello spazio, la dimensione cibernetica, l'uso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi, domini in cui atti di aggressione risultano oggi in preoccupante e progressiva espansione", ha sottolineato il capo dello Stato nel messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto. "È uno scenario che richiede profonda capacità di rinnovamento, nell'integrare rapidamente le nuove tecnologie e nel garantire capacità concrete per le sfide future", ha aggiunto.
I recenti attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione
Francia, Belgio, Svezia, Lussemburgo, Estonia, Olanda e Irlanda, oltre che in Italia (Sicilia ed Emilia-Romagna). Sono i Paesi che, a partire dal primo episodio registrato oltralpe il 12 ottobre, hanno subìto nei giorni scorsi un gigantesco attacco hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati. I congelatori sono stati portati a temperature fino a 50 gradi, con conseguenze sulla conservazione degli alimenti. Gli investigatori sospettano un'operazione organizzata per destabilizzare diversi Paesi europei. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un'azione riconducibile a gruppi di hacker filorussi. Indaga la polizia postale.