Mattarella: "Serve rinnovamento contro i conflitti, la disinformazione e i cyberattacchi"

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'importanza delle forze armate nel contrastare i cyberattacchi, alla luce dei recenti attacchi ai sistemi di refrigerazione in tutta Europa, compresa l'Italia. "L'impegno" e il "loro quotidiano lavoro sono preziosi per contrastare ogni intento esterno rivolto contro la comunità alla quale apparteniamo e per affermare il rispetto del diritto internazionale. Ai conflitti tradizionali, che continuano a insanguinare ampie aree del mondo, inclusa l'Europa, si aggiungono la disinformazione diffusa, la competizione nello spazio, la dimensione cibernetica, l'uso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi, domini in cui atti di aggressione risultano oggi in preoccupante e progressiva espansione", ha sottolineato il capo dello Stato nel messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto. "È uno scenario che richiede profonda capacità di rinnovamento, nell'integrare rapidamente le nuove tecnologie e nel garantire capacità concrete per le sfide future", ha aggiunto.