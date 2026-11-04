IL MONITO

Mattarella: "Serve rinnovamento contro i conflitti, la disinformazione e i cyberattacchi"

"Nella dimensione cibernetica" si registrano "atti di aggressione in preoccupante e progressiva espansione", ha detto il presidente della Repubblica nel messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto

04 Nov 2026 - 09:04
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Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'importanza delle forze armate nel contrastare i cyberattacchi, alla luce dei recenti attacchi ai sistemi di refrigerazione in tutta Europa, compresa l'Italia. "L'impegno" e il "loro quotidiano lavoro sono preziosi per contrastare ogni intento esterno rivolto contro la comunità alla quale apparteniamo e per affermare il rispetto del diritto internazionale. Ai conflitti tradizionali, che continuano a insanguinare ampie aree del mondo, inclusa l'Europa, si aggiungono la disinformazione diffusa, la competizione nello spazio, la dimensione cibernetica, l'uso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi, domini in cui atti di aggressione risultano oggi in preoccupante e progressiva espansione", ha sottolineato il capo dello Stato nel messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto. "È uno scenario che richiede profonda capacità di rinnovamento, nell'integrare rapidamente le nuove tecnologie e nel garantire capacità concrete per le sfide future", ha aggiunto.

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I recenti attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione

 Francia, Belgio, Svezia, Lussemburgo, Estonia, Olanda e Irlanda, oltre che in Italia (Sicilia ed Emilia-Romagna). Sono i Paesi che, a partire dal primo episodio registrato oltralpe il 12 ottobre, hanno subìto nei giorni scorsi un gigantesco attacco hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati. I congelatori sono stati portati a temperature fino a 50 gradi, con conseguenze sulla conservazione degli alimenti. Gli investigatori sospettano un'operazione organizzata per destabilizzare diversi Paesi europei. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un'azione riconducibile a gruppi di hacker filorussi. Indaga la polizia postale.

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