Attacco hacker contro i frigoriferi dei supermercati, si indaga sulla pista filorussa

La polizia postale, che sta indagando sui vari casi, ritiene possibile che i diversi episodi siano collegati e facciano parte di un'unica strategia, preparata da tempo e realizzata in maniera sincronizzata. A rafforzare questa ipotesi è soprattutto l'assenza di richieste di denaro, tentativi di estorsione o rivendicazioni da parte degli autori degli attacchi. Per il momento, quindi, gli investigatori escludono che dietro le incursioni ci siano ragioni legate alla concorrenza commerciale o al tradizionale cybercrime. L'attenzione si sta concentrando piuttosto sulla cosiddetta guerra ibrida, con operazioni informatiche finalizzate a provocare disagi, danni economici e instabilità nei Paesi presi di mira. Una delle piste seguite è quella di gruppi di hacker filorussi, che potrebbero aver organizzato azioni di sabotaggio contro infrastrutture considerate strategiche e, in particolare, contro la catena di approvvigionamento alimentare.