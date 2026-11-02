Proseguono gli attacchi hacker a danno dei frigoriferi dei supermercati. Con lo stesso modus operandi già attuato in Francia nei giorni scorsi, alcuni malviventi sono riunisciti a innalzare a distanza la temperatura dei frigoriferi e dei congelatori in cui erano conservati migliaia di prodotti, fissando i termometri fino a 70 gradi in Svezia e a farne le spese sono stati i sistemi di refrigerazione dei supermercati dei colossi Ica e Coop. Quest'ultima catena è stata presa di mira anche in Sicilia. Tra Palermo e Catania sono stati colpiti i frigoriferi di alcuni punti vendita il cui cibo è stato poi buttato. Attacchi simili anche in Estonia, Belgio, Lussemburgo e Irlanda.