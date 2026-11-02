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Episodi simili anche in Svezia, Lussemburgo e Belgio. Danni ingenti
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Proseguono gli attacchi hacker a danno dei frigoriferi dei supermercati. Con lo stesso modus operandi già attuato in Francia nei giorni scorsi, alcuni malviventi sono riunisciti a innalzare a distanza la temperatura dei frigoriferi e dei congelatori in cui erano conservati migliaia di prodotti, fissando i termometri fino a 70 gradi in Svezia e a farne le spese sono stati i sistemi di refrigerazione dei supermercati dei colossi Ica e Coop. Quest'ultima catena è stata presa di mira anche in Sicilia. Tra Palermo e Catania sono stati colpiti i frigoriferi di alcuni punti vendita il cui cibo è stato poi buttato. Attacchi simili anche in Estonia, Belgio, Lussemburgo e Irlanda.
Secondo diversi quotidiani locali, i danni ammontano a "centinaia di migliaia di corone". Anche i sistemi di cassa sarebbero stati messi fuori uso, ma non è chiaro se sia una questione direttamente connessa all'attacco hacker. L'azienda, che ha comunicato la provvisoria chiusura di molti suoi punti vendita, si è scusata con i clienti e ha affermato di star lavorando per ripristinare la normale operatività.
Intanto in Belgio la procura federale ha aperto un'indagine sull'attacco informatico ai sistemi di refrigerazione dei supermercati del Paese. L'attacco informatico è iniziato intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì e ha colpito i frigoriferi e i congelatori di decine di negozi. Gli hacker avrebbero sfruttato delle vulnerabilità nei vecchi sistemi di controllo della refrigerazione di Danfoss, causando l'attivazione di un ciclo di sbrinamento prolungato e il conseguente aumento delle temperature nelle unità di refrigerazione.
Anche l'Estonia e l'Irlanda, oltre a Belgio e Lussemburgo, sono state colpite da attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati. Lo riportano i media europei. Secondo la tv pubblica estone Err, gli hacker avrebbero avuto accesso al sistema di controllo di una grande catena di supermercati e avrebbero innalzato da remoto la temperatura di un congelatore fino a 50 gradi.
"Il ripetersi degli attacchi informatici" che hanno colpito decine di supermercati in Europa "è profondamente preoccupante. Si tratta di un tentativo deliberato di interrompere la nostra catena di approvvigionamento alimentare e di minare la fiducia dei consumatori in essa: un monito che dobbiamo prendere sul serio". È quanto affermato dal commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, assicurando che la "sicurezza alimentare" in Ue "non è attualmente a rischio, ma lo spreco alimentare e l'impatto sulle imprese sono reali" e che solleverà la "questione con i miei colleghi commissari nella nostra prossima riunione" del collegio Ue.
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L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha richiamato gli operatori della grande distribuzione organizzata, della logistica alimentare, della refrigerazione industriale e le società di manutenzione alle misure di sicurezza già raccomandate dopo gli incidenti digitali in una serie di catene di supermercati in altri Paesi. Al momento ACN ha ricevuto una notifica di incidente da parte di un'azienda toscana operante nel settore della ristorazione collettiva; ha rilevato, non ancora notificato, un attacco ai danni di un'impresa emiliana della produzione di surgelati. L'Agenzia ha intensificato ogni monitoraggio vista la capillare distribuzione territoriale del settore per individuare ogni ulteriore possibile caso di attacco. Le indicazioni tecniche e operative sono disponibili sul sito dell’ACN nel bollettino Misure urgenti di verifica e mitigazione per operatori della distribuzione alimentare e della filiera del freddo: https://www.acn.gov.it/portale/w/misure-urgenti-di-verifica-e-mitigazione-per-operatori-della-distribuzione-alimentare-e-della-filiera-del-freddo.
"In alcuni punti vendita Coop, almeno tre a Catania e uno a Palermo, si sono verificati attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei banchi alimentari". Lo dice Giuseppe Spadaro direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce supermercati a marchio Coop. L'attacco, aggiunge, ha portato alla modifica dei parametri della temperatura surriscaldando i banchi e provocando un deperimento degli alimenti. La polizia postale sta ricostruendo la provenienza degli attacchi e l'entità e sta verificando se vi siano o meno collegamenti con quanto accaduto in altri Paesi europei.
Martedì, alle ore 11.30, si terrà a Palazzo Chigi una riunione, coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per fare il punto sull'ondata di attacchi hacker che ha interessato in Europa i sistemi di refrigerazione commerciale. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Parteciperanno il Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i Direttori delle Agenzie di intelligence.
Si muove anche il Copasir sulla vicenda degli attacchi hacker ai supermercati. Il Comitato, a quanto si apprende, chiederà informazioni al governo e il tema sarà sul tavolo già nella seduta di domani, quando a San Macuto è in programma l'audizione del direttore dell'Aisi, Bruno Valensise; mercoledì, poi, sarà la volta del direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi.