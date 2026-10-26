Attacchi hacker, l'esperta Vaccarelli: "Siamo tutti nel mirino dei cyber criminali | Ogni oggetto in rete può essere vittima di agguato"

Ci sono dei fornitori che hanno dato sistemi di refrigerazione a diverse catene di supermercati. Questi frigoriferi sono controllati da remoto, con un operatore che controlla il loro stato, le temperature, gli allarmi, e sono collegati in rete. Hanno quello che si chiama firmware: una struttura con una parte di elettronica fisica e una parte di software. Quest'ultima parte è soggetta a essere aggiornata periodicamente per evitare eventuali vulnerabilità o semplicemente per migliorare il funzionamento. Pare che una delle ditte che ha fornito questi frigoriferi abbia segnalato già l'anno scorso alcune vulnerabilità che dovevano essere messe a posto, risolte con degli aggiornamenti di sistema. Ma sembra che questi aggiornamenti non siano stati fatti da queste aziende, lasciando quindi scoperte le vulnerabilità che sono diventate note a chi ha deciso di attaccare. Le lacune, pare, che si basassero sulla possibilità di superare in qualche modo la barriera delle credenziali per poter entrare nel sistema. Anche se resta tutto da capire, c'è un'indagine in corso.