ll Php, acronimo di Hypertext Preprocessor, è un linguaggio di programmazione open source utilizzato per far funzionare milioni di siti web, dai portali istituzionali alle piattaforme di e-commerce. È proprio nel codice di questo software che i ricercatori delle società di cybersicurezza Calif e Wiz (assieme a OpenAI e alla Php Foundation), hanno individuato vulnerabilità critiche che potrebbero interessare fino al 70% delle pagine web, trasformando in una minaccia concreta una debolezza teorica già individuata nel 2024. La scoperta, resa possibile dall'impiego avanzato dell'IA, ha spinto governi e colossi tecnologici a correre ai ripari mentre, al frattempo, vengono segnalati milioni di tentativi di sfruttamento della falla.