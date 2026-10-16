Più le midterm del prossimo 3 novembre si avvicinano e più le domande politiche sull'argomento aumentano, soprattutto da parte di chi dovrà votare. Ossia l'elettore statunitense. Proprio per rispondere a questa crescente domanda, Anthropic ha deciso di integrare nel chatbot Claude informazioni elettorali ufficiali fornite dalla no-profit Democracy Works. L'iniziativa sarà operativa entro la fine del mese e consentirà al sistema di fornire sia indicazioni sul voto sia aggiornamenti sui risultati elettorali.