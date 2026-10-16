Anthropic con Claude si prepara alle midterm 2026: un chatbot contro le fake news
Nel chatbot arriveranno dati elettorali ufficiali della no-profit Democracy Works per contrastare le fake news e fornire informazioni affidabili agli elettori
© Afp
Più le midterm del prossimo 3 novembre si avvicinano e più le domande politiche sull'argomento aumentano, soprattutto da parte di chi dovrà votare. Ossia l'elettore statunitense. Proprio per rispondere a questa crescente domanda, Anthropic ha deciso di integrare nel chatbot Claude informazioni elettorali ufficiali fornite dalla no-profit Democracy Works. L'iniziativa sarà operativa entro la fine del mese e consentirà al sistema di fornire sia indicazioni sul voto sia aggiornamenti sui risultati elettorali.
L'obiettivo dell'iniziativa
L'azienda statunitense ha dichiarato che il suo obiettivo è fare di Claude uno strumento utile per cercare informazioni corrette e aggiornate al voto. Di solito, però, se un utente chiede a un chatbot dove votare, entro quale data registrarsi o quali documenti servano, l'AI risponde basandosi sulle proprie conoscenze generali, che possono essere non aggiornate o incomplete. Con l'integrazione dei dati di Democracy Works, invece, gli utenti che cercheranno informazioni sul voto riceveranno risposte tratte direttamente dal database della no-profit, che raccoglie dati e indicazioni forniti dalle autorità elettorali statali e locali.
Politica ed elezioni nelle conversazioni su Claude
"Oggi le conversazioni che riguardano, in senso ampio, la politica, le politiche pubbliche o le questioni sociali rappresentano circa il 5,75% di tutte le conversazioni negli Stati Uniti su Claude.ai, la nostra applicazione destinata ai consumatori", ha dichiarato l'azienda in una nota, citando un'analisi condotta su 250.000 conversazioni statunitensi.
Circa lo 0,51% delle conversazioni su Claude riguarda specificamente elezioni o voto, ha detto Anthropic, aggiungendo che si aspetta che le domande politiche ed elettorali aumentino con l'avvicinarsi del giorno delle elezioni. Le richieste di indicazioni su chi o come votare restano tuttavia marginali, che secondo l'azienda rappresentano appena lo 0,01% delle conversazioni statunitensi.