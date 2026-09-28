Usa, midterm indigeste: alle urne Trump rischia l'anatra zoppa... e anche il foie gras

Il principale oppositore della proposta è Bart Hutchins, chef e proprietario del "Butterworth's", lussuoso ristorante che trova casa proprio accanto a Capitol Hill, frequentato da esponenti e sostenitori dell'amministrazione Trump. Che evidentemente si trovano d'accordo solo a tavola e davanti al foie gras. Il fegato d'anatra, del resto, è l'ingrediente che qui va per la maggiore. E nel menù del locale è presente (letteralmente) in ogni... salsa, dalla tartare al gelato. "È questa cosa molto moderna per cui continuiamo semplicemente a buttare via il passato - ha detto Hutchins, che si dice pessimista sulla possibilità di bloccare il divieto - L'anno prossimo sarà il turno di qualcos'altro di relativamente piccolo... finché non mangeremo tutti solo crocchette di pollo e non avremo più alcuna eredità culinaria".