L'approvazione della legge rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso politico e istituzionale. Negli ultimi sei anni Animal Equality Brasil ha portato avanti una campagna che ha combinato indagini negli allevamenti e nei macelli, attività di sensibilizzazione pubblica, manifestazioni e iniziative di pressione politica a sostegno del disegno di legge n. 90/2020, presentato dal senatore Eduardo Girão. Le radici della vicenda, però, risalgono ancora più indietro nel tempo. Nel 2015 il comune di San Paolo aveva approvato un divieto relativo al foie gras, successivamente annullato dai tribunali perché la regolamentazione della materia spettava al governo federale. Secondo quanto riportato da Animal Equality, negli anni soltanto due allevamenti brasiliani hanno praticato questo tipo di produzione e attualmente entrambi risultano sottoposti a embargo.

