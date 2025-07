L’inquinamento degli allevamenti intensivi viola i diritti umani di chi ci abita intorno: la sentenza storica di un tribunale spagnolo

La Spagna è il più grande produttore di carne suina in Europa e un terzo degli allevamenti nazionali si trova proprio in Galizia. Questa sentenza, quindi, non solo rappresenta un punto di svolta nel rapporto tra le comunità locali e l’allevamento intensivo, ma segna un importante precedente sul tema dell'inquinamento da allevamenti intensivi. Un’occasione per molti territori per iniziare a pensare a un cambiamento reale.