Ma chi sono i presunti "jihadisti" evocati da Trump? Il presidente non ha mai fornito un elenco preciso di nomi, ma negli ultimi mesi ha utilizzato il termine per descrivere l'ascesa di alcuni candidati musulmani nelle file democratiche. La polemica è esplosa ad agosto, quando parlando nello Studio Ovale ha dichiarato che negli Stati Uniti si stanno vedendo "jihadists being elected all over the place", sostenendo che il Partito democratico stia aprendo le porte a figure estremiste e radicali. Le parole hanno provocato dure reazioni da parte delle organizzazioni musulmane statunitensi e di diversi esponenti democratici, che hanno accusato il presidente di alimentare una retorica islamofoba in vista delle elezioni di metà mandato.