IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI...

Usa, media: "Da Musk 276 milioni per aiutare i repubblicani alle midterm"

Secondo il quotidiano con le sue donazioni il proprietario di Space X e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm

12 Ott 2026 - 14:17
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© Italy Photo Press

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Da luglio il miliardario Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super pac per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato. Lo ha reso noto il New York Times. Secondo il quotidiano con le sue donazioni il proprietario di Space X e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm.

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