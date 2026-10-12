Usa, media: "Da Musk 276 milioni per aiutare i repubblicani alle midterm"

Da luglio il miliardario Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super pac per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato. Lo ha reso noto il New York Times. Secondo il quotidiano con le sue donazioni il proprietario di Space X e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm.