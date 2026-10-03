Usa, riecco il "dividendo di Trump": "Cinquemila dollari a ogni americano | Con i democratici ci sarebbe un altro 1929"

Cinquemila dollari per ogni cittadino adulto americano se i repubblicani manterranno il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato alle Midterm. Questa volta la promessa di Donald Trump non arriva da un palco elettorale, bensì in un video social registrato nello Studio Ovale e postato sul suo account ufficiale: "Il nostro Paese sta andando così bene sotto la guida repubblicana che solo io posso farvi questa promessa". Un versamento, quello di migliaia di dollari, che sarebbe possibile solo se i repubblicani si confermassero al governo "perché stiamo incassando ingenti somme di denaro grazie ai dazi e a un successo economico senza precedenti".