Usa, riecco il "dividendo di Trump": "Cinquemila dollari a ogni americano | Con i democratici ci sarebbe un altro 1929"
In arrivo anche accrediti imminenti per gli iscritti a Medicare, da erogare prima del giorno delle urne
Cinquemila dollari per ogni cittadino adulto americano se i repubblicani manterranno il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato alle Midterm. Questa volta la promessa di Donald Trump non arriva da un palco elettorale, bensì in un video social registrato nello Studio Ovale e postato sul suo account ufficiale: "Il nostro Paese sta andando così bene sotto la guida repubblicana che solo io posso farvi questa promessa". Un versamento, quello di migliaia di dollari, che sarebbe possibile solo se i repubblicani si confermassero al governo "perché stiamo incassando ingenti somme di denaro grazie ai dazi e a un successo economico senza precedenti".
Trump: "Con i democratici ci sarebbe un altro 1929"
Secondo quanto sostenuto dal presidente americano, nel caso in cui i democratici prendessero il controllo del Congresso "aumenteranno le vostre tasse e distruggeranno il nostro Paese, oltre che, senza dubbio, la nostra economia". Un disastro, secondo Trump, paragonabile al crollo di Wall Street del 1929. Al contrario, "se vinceranno i repubblicani, ognuno di voi avrà 5mila dollari in tasca e il nostro Paese vivrà un successo economico come non si è mai visto prima".
Una tantum di 90 dollari ad anziani di Medicare
"Proprio di recente ho dato a tutti i membri delle forze armate 1.776 dollari, proprio come nel 1776", ha ricordato il tycoon. "E tutti dicevano che fosse una cosa impossibile da fare, ma io l’ho fatta. Tutti hanno ricevuto i loro soldi. L’ho fatto e lo rifarei". Infine: "Non vedo l’ora di firmare quegli assegni". Trump ha poi aggiunto una seconda promessa elettorale, questa volta erogata prima delle urne: un pagamento una tantum di 90 dollari a oltre 20 milioni di americani iscritti a Medicare, il programma di assicurazione sanitaria per gli anziani.
La Casa Bianca ha pubblicato alcuni dettagli del piano sul proprio sito, specificando che le persone aventi diritto riceverà il pagamento tramite un accredito diretto nell'arco dei prossimi giorni. Tra le altre promesse anche un rimborso da 500 dollari a circa un milione di americani iscritti all'Obamacare, l'assicurazione sanitaria per le persone indigenti.