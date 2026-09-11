Usa, Trump chiude il sipario sulla convention dei Repubblicani: "Andate a votare o andrete all'inferno"

La parola è poi passata a Donald Trump. Il presidente ha lodato prima Vance, poi i presenti all'American Airlines Center, "tutto esaurito anche questa sera". "Due anni fa sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio dell'America e l'ho trasformato in una età dell'oro", ha ricordato Trump mettendo in guardia su un una vittoria dei Democratici. "Vi confischeranno la ricchezza, vi triplicheranno le tasse e mutileranno i vostri figli. Con me avrete un dividendo da 5.000 dollari" in caso di vittoria alle midterm. Il presidente ha poi chiesto "un favore, il favore più grande: andate a votare, fate finta che sia io a correre e il mio nome sia sulla scheda".