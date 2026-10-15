Cos’è la Moab, la "madre di tutte le bombe" che gli Usa potrebbero usare contro l’Iran

È una bomba convenzionale statunitense, identificata dalla sigla GBU-43/B. Moab significa Massive Ordnance Air Blast, ma le stesse iniziali hanno favorito il soprannome inglese Mother of All Bombs, "madre di tutte le bombe". Sviluppata nel 2003, è stata concepita per produrre un’esplosione di grande potenza su un’area estesa.

