Meloni: "L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca" | "Chi dice che siamo guerrafondai mente sapendo di farlo"
Se "Francia, Germania e Gran Bretagna ritengono di poter fare meglio degli altri sulla questione Ucraina, lo facciano con un mandato ufficiale dato da tutti. Libano-Israele, siamo pronti a un'iniziativa franco-italiana"
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"L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre, spiegando che "l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina". Secondo Meloni, "il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari: una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare, e che contraddicono quanto fin ora fatto dagli Stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative".
"Non siamo guerrafondai"
"La maggiore flessibilità per difesa e sicurezza significa essenzialmente risorse aggiuntive rispetto a quelle consentite dai parametri europei. Non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola: se non li spendessimo per la difesa, non potremmo spenderli per altro - ha detto la premier -. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro. E allora non c'era neanche la guerra in Ucraina".
La guerra in Ucraina
Come spiega Meloni, "i fatti smentiscono la propaganda del Cremlino. Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva preso". Un risultato frutto della resistenza "degli ucraini e del sostegno dell'Occidente, compreso di chi continua a ritenere che questo sostegno sia l'unico strumento efficace che abbiamo per portare la Russia a un tavolo negoziale serio. Nessuno in quest'aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi".
Se "Francia, Germania e Gran Bretagna, nel famoso formato E3, ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, e finora è questa la scelta che hanno fatto, allora almeno lo facciano a nome di tutti e con un mandato ufficiale dato da tutti", ha sottolineato Meloni, ribadendo che sul processo di pace per l'Ucraina bisogna "fare in modo che l'Europa non resti a guardare" e chiedendo che "i Ventisette individuino una figura autorevole, con il mandato di tutti, capace di portare al tavolo la voce dell'Europa. E se su un nome non si trova convergenza, siamo pronti anche a valutare soluzioni diverse".
La guerra in Medioriente e in Iran
"Crediamo in una pace vera tra Israele e Libano - ha detto Meloni -. L'Italia ha ospitato diverse tornate negoziali siamo pronti a farlo di nuovo. Sono convinta che la leadership libanese sia sinceramente pronta a sottoscrivere una pace giusta e duratura con Israele e noi siamo pronti a sostenerla anche con un'iniziativa franco-italiana per il dopo Unifil per dotare le forze armate libanesi della capacità delle capacità necessarie ad affermare la sovranità del Libano su tutto il suo territorio".
"Credo che l'Europa debba impegnarsi in prima persona a partire dal rafforzamento della missione Aspides che l'Italia guida e si regge in larga parte sul contributo di pochissime nazioni: servono più navi e servono ora", ha evidenziato Meloni. Nel Consiglio europeo del 15-16 ottobre si discuterà "anche della situazione in Iran e nel Golfo. A partire dalla libertà di navigazione a Hormuz e a Bab el-Mandeb, che per l'Europa rappresenta un interesse vitale".
Il bilancio europeo
Per quanto riguarda il bilancio europeo, ha detto Meloni, "entriamo ora nella fase più delicata. La presidenza irlandese e le istituzioni europee hanno indicato l'obiettivo di arrivare a un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio a questo obiettivo, ma deve essere chiaro che la data non può diventare più importante del contenuto. Non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Noi firmeremo un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia".
"Sulle nuove risorse proprie proposte dalla Commissione abbiamo diverse riserve, ma siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro: alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali, senza nuove tasse", ha detto Meloni. "Riteniamo che si possa e si debba ragionare anche su un rimborso più graduale del debito" del "Next Generation EU, perché i rimborsi non comprimano le altre politiche" Ue proprio quando "serve investire di più. E in generale credo che" per le priorità strategiche "nessuno strumento" vada "escluso a priori".