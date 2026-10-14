Meloni, mano tesa a Trump: "Tra Italia e Usa amicizia storica fondata su libertà e democrazia"

Poi ancora: "Generazioni di italiani hanno contribuito a costruire l'America, portando con sé talento, coraggio e un profondo attaccamento alle proprie radici. I loro successi sono motivo di orgoglio per entrambe le nostre nazioni", ha aggiunto la premier. L'iniziativa de La Stampa, in quest'ottica, "può contribuire a rinnovare questo legame raccontando le storie delle nostre persone e delle nostre comunità, facendo conoscere le imprese italiane a nuovi pubblici e promuovendo il 'turismo delle radici', incoraggiando così le giovani generazioni a scoprire i luoghi di origine delle proprie famiglie", ha concluso la premier.