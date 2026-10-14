Meloni, mano tesa a Trump: "Tra Italia e Usa amicizia storica fondata su libertà e democrazia"

"L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica, fondata sui valori di libertà e democrazia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio de La Stampa Usa, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese.
Mano tesa
Parole, quella della premier, che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Donald Trump, i cui rapporti stanno tornando a essere positivi. "Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità; rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni, con unità e un chiaro senso di responsabilità", ha aggiunto la premier, sottolineando che "la comunità italo-americana, che oggi conta circa 28 milioni di persone, conferisce a questo legame un volto umano".
"Orgoglio per entrambe le nazioni"
Poi ancora: "Generazioni di italiani hanno contribuito a costruire l'America, portando con sé talento, coraggio e un profondo attaccamento alle proprie radici. I loro successi sono motivo di orgoglio per entrambe le nostre nazioni", ha aggiunto la premier. L'iniziativa de La Stampa, in quest'ottica, "può contribuire a rinnovare questo legame raccontando le storie delle nostre persone e delle nostre comunità, facendo conoscere le imprese italiane a nuovi pubblici e promuovendo il 'turismo delle radici', incoraggiando così le giovani generazioni a scoprire i luoghi di origine delle proprie famiglie", ha concluso la premier.