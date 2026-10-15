Mercato delle banane in crisi a causa della guerra in Iran

Il settore si ritrova a fare i conti con margini di guadagno ridotti e fatica a trasferire i rincari sui prezzi finali. Dall'inizio della guerra, il 28 febbraio 2026, il prezzo del diesel negli Stati Uniti è aumentato di circa il 70%, influendo soprattutto sul trasporto marittimo e su gomma dai Paesi latinoamericani. Non solo, i rincari hanno coinvolto anche il settore dei fertilizzanti, necessari a combattere le malattie, e quello degli imballaggi plastica e cartone. Come spiegato da Mohammed Abbas, presidente della Del Monte North America: "Lungo tutta la filiera di approvvigionamento, tutto dipende dall'energia".