Perché il petrolio resta fermo a 100 dollari al barile?

HORMUZ, IL NODO GEOPOLITICO RESTA APERTO

La disputa tra Usa e Iran sul controllo del traffico nello Stretto è ancora aperta. L’aumento dei transiti indica una possibile normalizzazione, ma l’escalation militare e il rischio di nuove azioni statunitensi impediscono ai mercati di archiviare il premio geopolitico incorporato nei prezzi. “La ripresa dei flussi non elimina il rischio che nuove interruzioni compromettano nuovamente l’offerta”, sottolinea Willis. Anche la guerra tra Russia e Ucraina contribuisce all’incertezza: le indiscrezioni su una possibile tregua per le infrastrutture energetiche non sono state confermate da Mosca e non offrono, per ora, basi solide per attendersi un rapido aumento dell’offerta.