Usa: "Distrutta un'imbarcazione legata all'Iran nel golfo dell'Oman"

Il Comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto, il 6 ottobre "un'imbarcazione legata all'Iran che stava effettuando attività di sorveglianza e puntando le navi della Marina Usa nel Golfo dell'Oman". Negli ultimi sette mesi, si legge in un post su X dell'Us Central Command, "il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha continuato a prendere di mira indiscriminatamente migliaia di navi civili in transito nelle acque della regione, oltre alle navi da guerra della Marina americana. I membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo prima della distruzione dell'imbarcazione e sono in corso le procedure di rimpatrio".