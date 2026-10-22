Ecco il "telefono degli odori", il primo dispositivo che registra e invia un odore a chilometri di distanza

Questa tecnologia, ha spiegato lo stesso Yang, potrebbe trovare applicazioni in ambito medico. In particolare per visite da remoto ai pazienti che soffrono di disturbi olfattivi. Ma non è assolutamente escluso un suo ingresso nel settore dell'intrattenimento, soprattutto con la realtà virtuale ma anche in quello cinematografico. O ancora nello shopping online, per permettere ai clienti di annusare alcuni prodotti prima di acquistarli. I ricercatori hanno testato la possibilità di afferrare un caffè in un ambiente digitale rilasciando allo stesso tempo il suo odore. Hanno poi fatto lo stesso con una torta, della birra, del vino rosso e delle arance. Tanto, in fondo, per garantire il funzionamento di Scentronic basta una rete Wi-Fi e un server che memorizzi i dati.