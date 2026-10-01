Computer quantistico esegue in 19 secondi un compito che avrebbe richiesto oltre un secolo

Generare tali campioni è un'operazione piuttosto semplice, ma all'aumentare del numero di qubit e di operazioni diventa un'impresa "titanica". Nighthawk r2 ha generato un milione di campioni in soli 19 secondi. Utilizzando una tecnica che permette di stimare il costo computazionale della simulazione di un circuito quantistico su un computer classico, i ricercatori hanno calcolato che la riproduzione del loro milione di campioni richiederebbe all'incirca 110 anni di tempo di calcolo al supercomputer statunitense Frontier.