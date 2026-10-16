I due "millirobot" sono lunghi circa quanto un chicco di riso e larghi circa come la punta di una matita. Pochi millimetri quindi. I due moduli, "modulo-ago" (needle module) e "modulo-farmaco" (drug module), vengono iniettati in una vena attraverso una piccola puntura per poi "navigare" nel flusso sanguigno. Il primo si ancora direttamente al tessuto cardiaco infettivo, ossia nel punto in cui è presente l'endocardite (una grave infezione che colpisce il rivestimento interno del cuore), così da fungere da stazione di attracco per il "modulo-farmaco" che arriva successivamente e vi si collega magneticamente per rilasciare l’antibiotico. Grazie all'ancoraggio del primo modulo, se necessario il processo può essere ripetuto più volte permettendo così di far arrivare più dosi di medicinale.