Di fronte alla crescita del diabete e delle altre malattie croniche, servono strategie capaci di accompagnare la prevenzione con una maggiore integrazione delle cure. Ne è convinta la senatrice Daniela Sbrollini, co-presidente dell'Intergruppo parlamentare obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili, secondo cui: "alla prevenzione del diabete e dell'obesità deve affiancarsi una più forte e organica strategia di prevenzione cardiovascolare". Per Sbrollini, infatti, diabete, obesità e malattie cardiovascolari sono condizioni strettamente collegate e affrontarle attraverso percorsi separati rischia di frammentare la presa in carico dei pazienti.