Meno zuccheri durante la gravidanza e nei primi due anni di vita, meno ansia da adulti. È la conclusione della nuova ricerca dell’Università di Surrey, pubblicato su Translational Psychiatry, che ha sfruttato un esperimento naturale e unico: il razionamento dello zucchero nel Regno Unito introdotto durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. In totale sono state analizzate circa 46mila persone nate tra il 1951 e il 1956 sotto il regno di Elisabetta II. Secondo i ricercatori, chi è cresciuto con una disponibilità più limitata di zuccheri nei primi 1.000 giorni di vita, dal concepimento fino ai due anni e mezzo circa, ha mostrato una probabilità significativamente più bassa di sviluppare disturbi d'ansia da adulto.