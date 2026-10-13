Vaccino antinfluenzale: ecco il calendario delle Regioni

Stando alle raccomandazioni ministeriali, alcune categorie hanno diritto a vaccinarsi gratuitamente. Tra i destinatari ci sono le persone dai 60 anni in su, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni (anche se sani), le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, le persone con patologie croniche (tra gli altri, chi è affetto da malattie respiratorie e cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, patologie del sangue e condizioni che compromettono il sistema immunitario), gli ospiti di strutture per lungodegenti, gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale di servizi pubblici essenziali e altre categorie esposte e quelli a contatto con animali potenzialmente portatori di virus influenzali non umani. Ogni Regione, comunque, può decidere di estendere l’offerta gratuita ad altre categorie. Chi non rientra in questi gruppi, invece, dovrà rivolgersi al proprio medico o alla Asl per conoscere le possibilità di accesso e gli eventuali costi.