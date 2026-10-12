Lo spuntino notturno? Aumenta i rischi di danni (anche) al fegato

I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari e lo stile di vita di quasi 200mila partecipanti a tre grandi studi precedenti e hanno cercato correlazioni con le persone che avevano riferito di soffrire di steatosi epatica o cirrosi. Alla fine hanno riscontrato un aumento del 20-30% di tutte le forme di malattie epatiche nel gruppo di chi aveva dichiarato di mangiare a tarda notte rispetto a chi non lo faceva.