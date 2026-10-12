Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca, quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata: in sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato dieci ore. Un intervento decisivo, seguito da tre mesi di ricovero e cure complesse, che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirini è stata dimessa, sta recuperando e guarda al ritorno in Grecia.